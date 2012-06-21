Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Очікуваний результат дав комплекс заходів з детінізації заробітної плати та додержання законодавства про працю, які проводилися за дорученням першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка та з ініціативи ГУ Пенсійного фонду в області.
Протягом 11-21 червня цього року в кожному з 27 районів та у 6 містах обласного значення на засіданнях робочих груп (за участю керівництва ГУ та територіальних управлінь Пенсійного фонду області, представників місцевих органів влади, фіскальної служби, Держпраці та соціальних партнерів) було заслухано 70 суб’єктів господарювання з питань погашення заборгованості щодо платежів до ПФ, боргів зі сплати ЄСВ, нарахування заробітної плати менше мінімального розміру, встановленого законодавством, та нарахування заробітної плати, нижче середньої по виду економічної діяльності. Як результат, від 23-х підприємств-боржників надійшли кошти в рахунок погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду в розмірі 1,6 мільйона гривень.
Також були проведені рейди з інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо легалізації зайнятості та заробітної плати серед суб’єктів підприємницької діяльності. Перевірками лише в Ямпільському та Томашпільському районах виявлено 18 та 3 неоформлених найманих працівників відповідно. За інформацією облдержадміністрації, спільна робота щодо застосування важелів впливу на ситуацію нелегального працевлаштування, виплати заробітної плати «в конвертах» та погашення заборгованості до Пенсійного фонду продовжується.