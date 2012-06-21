Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді створили на базі Вінницького національного технічного університету. Для цього виш виділив новому навчальному закладу 1400 м2 площі та надав гуртожитки для учнів.
Ліцей працюватиме в рамках реалізації тристоронньої угоди між національним технічним університетом, обласною державною адміністрацією та департаментом освіти і науки ОДА.
Навчальною програмою ліцею передбачено значну кількість годин для позакласної роботи, лабораторних та технічних робіт. Таким чином він покликаний підняти рівень математичної та технічної освіти здібних до точних наук школярів, насамперед із сільської місцевості. Для ліцею придбано необхідну комп’ютерну техніку та обладнання на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.
«Відкриття ліцею – це відповідь на ті виклики, які стоять перед нами. Попри труднощі ми створили всі належні умови, які даватимуть можливість талановитим дітям з області отримувати якісні знання, які в подальшому дадуть їм можливість вступити у найкращі вищі навчальні заклади України», – зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій та вручив керівнику ліцею два сертифікати на 724 тисячі гривень на отримання комплексу комп’ютерного та мультимедійного обладнання для кабінету математики.