Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Подільському регіональному центрі онкології після реконструкції запрацювало оновлене урологічне відділення. На капітальний ремонт тут чекали майже 38 років, але тепер не впізнати підрозділ, в якому щороку лікується понад 900 онкохворих та проводиться понад одна тисяча оперативних втручань.
У відремонтованому відділенні зробили сучасну вентиляцію і систему кондиціювання, встановили спеціальні фільтри в операційній. Тепер тут є автономна операційна із двох залів. Створено дві післяопераційні палати, щоб розвантажити реанімаційне відділення онкоцентру. Біля ліжка кожного пацієнта є кнопки виклику.
«Урологічне відділення облаштувано за новітніми технологіями, встановлено систему відеоспостереження та оповіщення, передбачено енергозберігаюче освітлення. Подільський регіональний центр онкології ми крок за кроком перетворюємо на медичний заклад європейського рівня із сучасними підходами до діагностики та лікування пацієнтів з онкопатологією. Лікарня робить ставку на високий рівень сервісу, прагнемо забезпечити комфорт та належні умови перебування хворих» – зазначив головний лікар закладу Володимир Шамрай.
В оновленому відділенні 19 просторих та світлих палат на 50 сучасних ліжок, які регулюють положення пацієнта. Немає жодної, як це було раніше, де тіснилися по 6 пацієнтів, а лише двомісні та тримісні палати. Подбали і про хворих з особливими потребами. Для них створено інклюзивну одномісну палату, із доступним для людей на візках душем та санвузлом.
Кошти було виділено не лише на ремонтні роботи, а й на оновлення медичного обладнання.
«Наші лікарі постійно працюють над удосконаленням методів лікування. Впроваджують малоінвазивні та лапароскопічні операції – це втручання, які дають змогу скоротити термін перебування хворого на ліжку та зменшити термін реабілітації пацієнтів. Завдяки придбаному в рамках реконструкції обладнання, є можливість покращити надання медичних послуг. Зокрема, придбано ультразвукове високотехнологічне устаткування Лотус(LOTUS)», – сказав завідуючий відділенням Руслан Церковнюк.
На проведення реконструкції використали майже 23 мільйони гривень. Це кошти – Державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету та власних надходжень медичного закладу. Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив, що сьогодні гостро стоїть проблема з онкологічними захворюваннями, тому фінансова підтримка влади таких проектів і загалом медичних закладів є вкрай необхідною. Важливо, щоб лікування було якісним і люди відчували захищеність. Тому галузь охорони здоров’я і надалі буде в пріоритеті обласної влади.