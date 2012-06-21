Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці відкрили сучасний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс», який надаватиме послуги із оформлення закордонних паспортів та ID-карток. Протягом перших трьох годин роботи його працівники обслужили понад 100 відвідувачів.
«У цьому центрі є можливість обслуговувати протягом дня майже 250 відвідувачів. Для проведення процедури з оформлення документів потрібно не більше 15-20 хвилин. Я переконаний, що цей сервіс стане взірцем у сфері надання послуг в області. Але на цьому ми не зупинятимемося. Є гарні задуми на майбутнє, щоб у подальшому відкривати ще кращі центри та надавати якісні послуги населенню», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Крученюк.
У новому сервісному центрі створено 42 робочих місця, а 70% від доходів за надані ним послуги залишатимуться в області і будуть спрямовані на її потреби. У ньому передбачено комфортні місця для очікування черги, є дитячий майданчик, створено відокремлені закриті робочі місця, де відбувається безпосередньо оформлення закордонних паспортів та ID-карток. Протягом минулого року до органів Державної міграційної служби в області звернулось понад 125 тисяч громадян з приводу оформлення закордонних паспортів, що значно більше ніж у 2016 році. Тож новий центр дуже потрібний.
«Найбільш активним є населення саме обласного центру – міста Вінниці, громада якого нараховує понад 370 тисяч осіб. Тому, безумовно, даний центр значно покращить та прискорить обслуговування громадян та допоможе зекономити їх час», – переконаний начальник управління Державної міграційної служби України в області Борис Наливайко.