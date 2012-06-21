Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА в Сумах відбувся ярмарок кредитів, у якому взяли участь представники банківської системи, влади, аграрії, фермери, підприємці.
За словами директора Департаменту Олександра Маслака, це чудова нагода налагодити тісні контакти, узгодити ті чи ті питання, що допоможуть аграріям у щоденній роботі, а банківському сектору – визначити пріоритети на найближчу перспективу.
Під цьогорічну весняну посівну компанію аграріям краю потрібно 5,5 мільярда гривень, з яких десята частина забезпечуватиметься банківськими кредитами та товарними кредитами комерційних структур.
Тож під час ярмарку йшлося насамперед про умови надання банківських кредитів, участь у державних програмах фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Зараз в агропромисловому секторі Сумщини працюють 385 сільгосппідприємств та 649 фермерських господарств.