Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Якими великими не були б лісові ресурси в регіоні, їх досить швидко можна втратити, якщо не відновлювати. Не допустити цього — одна з цілей щорічної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Цьогоріч вона стартувала 21 березня — у день, коли Закарпаттям пронеслися снігопади та суттєво знизилася температура. Було схоже, що надворі не друга половина березня, а перша — січня. До лісовідновлення залучили шкільну молодь, депутатів місцевих рад, представників громадських організацій і всіх небайдужих. Стартували в запланований термін. Нині роботи розпочали практично повсюди.
Масштабне лісовідновлення планується на території всіх 20 лісгоспів області. Головна порода, яку нині висаджують, — сосна звичайна. У ґрунт також саджають сіянці модрини, бука, ялини європейської або смереки, ялиці білої, клена-явора, дуба і дуба скельного, які вирощені в розсадниках державних лісогосподарських підприємств. Загалом саджанці висадять на понад 2,5 тисячі гектарів земель лісових територій Закарпаття.
Обсяги засаджування лісу на території Закарпаття з кожним роком зростають і перевищують розміри санітарних рубок. Щодо рубок головного користування, то тут лісівники дотримуються принципу: заготовив одне дерево — посади два! Лісівники всім, хто бере участь у лісовідновленні, гарантують зайнятість на гірських ділянках, інструменти для роботи і обов’язково — щедре частування по завершенні трудового дня.
За площею лісового фонду Закарпатська входить до першої п’ятірки областей України, а за лісистістю і запасами деревини вона на першому місці. Ліси в області займають 695,8 тисячі гектарів і мають 207,5 мільйона кубічних метрів деревинних запасів.