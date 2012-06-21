Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У Карпатах – лавинонебезпечно. Через снігопади та хуртовини на високогір’ї області в горах склалася сніголавинна небезпека 3-го рівня. Про те, що засніжені гори таять у собі не лише красу, а й небезпеку, не втомлюються попереджати працівники Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.
Лише з початку року «надзвичайникам» довелося здійснити 55 виходів та виїздів у гори для рятування потерпілих. Рятувальні заходи майже завжди завершувалися успішно, однак один із випадків завершився трагічно. Тоді троє фрірайдерів заблукали на схилах гори Гимба і лише двох вдалося врятувати.
Під час підбиття підсумків роботи «надзвичайників» за 2018 рік начальник управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак констатував: за сигналами SOS було здійснено 185 виїздів, врятовано 288 осіб та надано невідкладну медичну допомогу 90 потерпілим туристам.
Керівник Держслужби наголосив, що останнім часом люди частіше реєструються перед виходом у гори, через що дещо зменшилася кількість надзвичайних ситуацій. Тим, хто збирається в гори, слід належно підготуватися до походу, захопивши з собою теплі речі й альпіністське спорядження, мати при собі технічні засоби зв’язку і перебувати в постійних контактах із друзями та родиною. Незнайомі гірські схили слід долати лише в супроводі досвідчених провідників і припинити подорож за несприятливих погодних умов.
Особливо небезпечно нині в районі гори Драгобрат, полонини Урда та гори Близниця. На цьому наголошують рятувальники Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи після обстеження цієї території.