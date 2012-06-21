Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Красноармійський районний суд Донецької області прийняв рішення знову заарештувати громадянина Росії І. Кімановського, який воював у складі проросійських незаконних збройних формувань. Найманцю загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років за створення терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, ведення агресивної війни та замах на територіальну цілісність України.
Підозрюваний – мешканець Санкт-Петербургу, де він працював викладачем у місцевому аграрному університеті. У 2014 році приїхав на Донбас, за його словами, виключно із гуманітарною місією. Проте у 2015 році «волонтер», заблукавши, помилково виїхав на український блок-пост, де показав прикордонникам довідку «снайпера ДНР». За інформацією співробітників СБУ, затриманий громадянин РФ підтвердив, що був завербований російськими спецслужбами ще у 2008 році і приїхав до України із певним завданням. Утім, на минулому тижні той же Красноармійський суд, попри неспростовні докази вини І. Кімановського, несподівано звільнив його з-під варти, врахувавши те, що найманець пообіцяв не ховатися від слідства і навіть прагне виправдати своє «чесне ім’я». Також «гуманні» судді тоді врахували ще й стан здоров’я, на погіршення якого дуже нарікав «снайпер ДНР».