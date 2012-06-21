Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Останнім часом на Черкащині почастішали випадки обкрадання пенсіонерів та знущання над ними. А в самому обласному центрі діяла банда грабіжників, які просто нападали на ветеранів.
Простеживши за мешканцями тієї чи іншої квартири й переконавшись, що там живуть ветерани, вони здійснювали розбійний напад. Ось і недавно банда пограбувала та побила сім’ю пенсіонерів. До складу групи зловмисників входило четверо місцевих жителів, один з яких уже притягався до кримінальної відповідальності.
А виявили їх дуже просто. До чергової частини Черкаського відділу Національної поліції звернулося подружжя пенсіонерів з повідомленням про розбійний напад. Вони розповіли правоохоронцям, що близько другої години ночі, коли вже лягли відпочивати, у будинок увірвалися невідомі чоловіки. Двоє нападників почали бити та душити господарів, вимагаючи гроші. Ще двоє, водій та організатор, чекали біля автомобіля. Потерпілі змушені були віддати зловмисникам понад п’ять тисяч гривень та золотий ланцюжок з хрестиком. Отримавши бажане, нападники втекли.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами протягом доби правоохоронці встановили осіб, які за наявною у поліцейських інформацією, обґрунтовано підозрювалися у причетності до вчинення цього кримінального правопорушення. Ними виявилися четверо жителів міста Черкаси. Як з’ясували поліцейські, напад на пенсіонерів організував їхній же внук. Для втілення злочинного задуму він залучив знайомих та розподілив між кожним з них обов’язки. Один із нападників, який мав автомобіль, повинен був забезпечувати пересування групи. Ще двоє співучасників мали проникнути в будинок та заволодіти грошима та іншими цінностями. Онук надав детальну інформацію про розташування кімнат і меблів у будинку та докладно розповів, як швидко проникнути в приміщення. Напад було вирішено вчинити вночі, коли потерпілі спатимуть.
Як інформують у секторі комунікації поліції Черкаської області, всіх учасників нападу встановлено та затримано. Їм оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У ході слідства також встановлено, що затримані причетні до ряду крадіжок з інших домоволодінь черкащан.
Трьом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу останньому учаснику розбійного нападу. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.