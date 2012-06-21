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Два нові супутникові знімки, наданих Земною обсерваторією НАСА, робить цю сувору реальність ясною, як лід. 4 лютого і 13 лютого 2020 року супутник НАСА Landsat-8 зняв два зображення острова Орла (невеликого острова у північно-західній частині Антарктиди), зважаючи на період рекордно високих температур на найпівденнішому континенті. Між двома зображеннями зникла значна кількість льодовикового льоду острова, оголюючи величезні смуги безплідної коричневої скелі під ним.
За словами гляціолога Маурі Пельтьє, професора екологічних наук в Ніколс-коледжі в штаті Массачусетс, острів втратив майже 20 відсотків сезонного накопичення снігу всього за кілька днів.
«Ви бачите такі види танення на Алясці і в Гренландії, але зазвичай не в Антарктиді», – сказав Пельтьє НАСА.
Танення льоду збіглося з не однієї, а з двома температурами рекордами, зареєстрованими в Антарктиді в цьому місяці. 6 лютого дослідницька станція на північній околиці Антарктичного півострова (північно-західний край континенту, найближчий до Південної Америки) зафіксувала нову рекордно високу температуру в 64,9 градуса за Фаренгейтом (18,3 градуса за Цельсієм) – перевищує попередній рекорд 63,5 F (17,5 C), встановлений у березні 2015 року.
9 лютого, дослідники на сусідньому острові Сеймур побачили, що їх термометри досягли 69,35 градуса за Фаренгейтом (20,75 градуса за Цельсієм), встановивши ще один новий рекорд для континенту. (Для порівняння, в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у той же день зафіксували приблизно таку ж температуру).
Як показують нові зображення, ці високі температури викликали значне танення на прилеглих льодовиках. За словами Пельтьє, Ігл-Айленд втратив майже 1 квадратну милю (1,5 квадратних кілометра) снігового покриву через спеку, створивши кілька великих ставків з яскраво-синьою талою водою в центрі острова.
У той час як у кожного сезону є свої максимуми, це літо було особливо теплим для Антарктиди, каже Пельтьє. У цьому сезоні на континенті вже спостерігалися дві попередні хвилі тепла – одна в листопаді 2019 року і одна в січні 2020 року – нагадуючи нам про те, що таке величезне танення антарктичного льоду трапляється все більш частішим, оскільки глобальне потепління триває без контролю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»