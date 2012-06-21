Не зважаючи на велику кількість снігових опадів, Антарктида «втрачає свою масу». Льодовик тане швидше, ніж замерзає сніг. Минулого століття снігові опади стримували рівень моря більш ніж на сантиметр. Однак, зараз ситуація тільки погіршилася.
Підрахунки кількості опадів снігу ускладнені ще й тим, що на континенті не вистачає метеостанцій і спеціального обладнання для більш точного вимірювання. Атмосфера Землі отримує більше вологи, а одночасно з цим відбувається зміна напряму антарктичних вітрів, виною цьому є розширення озонової діри над полюсом.
Щорічно кількість снігових опадів збільшується, що сприятливо впливає на регулювання рівня води. Однак залишається небезпека зменшення крижаного покрову континенту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»