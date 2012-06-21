У різних регіонах України злісних боржників з виплати аліментів суди визнають винними у вчиненні адміністративного правопорушення та накладають адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт.
«Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», що набув чинності 6 лютого цього року, визначено нові способи притягнення до відповідальності боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів за понад 6 місяців, – повідомила оглядачеві «Урядового кур’єра» заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко. – Зокрема, документ передбачає нове адміністративне стягнення для неплатника аліментів ‒ виконання суспільно-корисних робіт тривалістю від 120 до 240 годин».
Наразі органами державної виконавчої служби направлено до суду 6434 протоколи про адміністративне правопорушення і судами у Київській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській та інших областях вже винесено 123 рішення про притягнення злісних неплатників аліментів до адміністративної відповідальності у вигляді виконання боржниками суспільно-корисних робіт.
«Ми бачимо, що закон діє, що судді, приймаючи рішення у цих справах, керуються принципом верховенства права, у результаті чого злісні неплатники аліментів притягуються до адміністративної відповідальності та примусово йдуть працювати. Зароблені ними кошти направляються на погашення заборгованості перед власними дітьми. Тож запровадження такого виду відповідальності є безперечно позитивним і ефективним нововведенням», ‒ наголосила Світлана Глущенко.