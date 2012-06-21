Вчені з британського інституту Френсіса Кріка з'ясували, що хімічні речовини, які є у звичайній капусті і броколі можуть допомогти зберегти здоровий стан шлунково-кишкового тракту і запобігти раку товстої кишки.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Експерименти проводилися на організмі мишей. Гризуни, чия дієта була збагачена індол-3-карбінолом (виробляється при вживанні в їжу рослин роду Brassica), були захищені від запалення кишечника і раку товстої кишки. Виявилося, що ця сполука активізує білок, який називають арильним вуглеводневим рецептором.
Як відзначають вчені, дефіцит цього білка призводить до раку, оскільки без нього не формуються клітини, відповідальні за засвоєння поживних речовин і вироблення захисного секрету.
При переході на дієту, збагачену капустою, моторика кишківника приходить в норму і ризик виникнення онкології істотно знижується.
Фахівці також звертають увагу, що їх відкриття свідчить про користь дієти, багатої на клітковину, і підтверджують зв'язок між раком товстої кишки і неправильним харчуванням.
Раніше вчені назвали продукти, які викликають рак. Серед них –червоне перероблене м'ясо і харчові добавки.
Результати дослідження опубліковані в прес-релізі журналу MedicalXpress.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»