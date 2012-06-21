Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Улітку нинішнього року волонтери з Німеччини забезпечили функціональними ліжками та медичними меблями центр паліативної допомоги Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Це дало змогу повністю розгорнути плановий ліжковий фонд, який розрахований на 50 ліжок. Недавно волонтери з Німеччини завітали до черкащан.
Лікар-терапевт Петер Лідзба та студентка, соціальний працівник Інна Флоріанчик ознайомилися з основними напрямками роботи з надання паліативної допомоги. Керівник закладу Віктор Парамонов розповів про можливості та перспективи розвитку надання паліативної допомоги безпосередньо у закладі. Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло Лобас проінформував про заходи, які здійснює адміністрація області та управління охорони здоров’я для становлення та розвитку паліативної допомоги. В області діє програма розвитку паліативної допомоги до 2020 року. В умовах реформування галузі виникає необхідність створення відділення паліативної допомоги для хворих з інфекційними станами: туберкульоз, ВІЛ/СНІД та поєднані з ним інфекції, гепатити тощо. Про це детально розповіла головний позаштатний фтизіатр управління охорони здоров’я Дар’я Левандовська.
Ознайомившись із роботою центру паліативної допомоги диспансеру, волонтери відзначили належні умови, створені для перебування та догляду за пацієнтами. Особливу увагу звернули на дитячі палати, обладнані з допомогою благодійників, де умови перебування наближені до домашніх. Вони відзначили цілком європейський підхід в організації роботи центру.
Колеги з Німеччини наголосили, що дуже важливо, коли проблеми вирішують комплексно, а в команді, яка зайнята їхнім розв’язанням, задіяні і фахівці-медики, й соціальні працівники та волонтери, і обласне керівництво, як от присутній на зустрічі начальник управління охорони здоров’я області. Петер Лідзба зазначив, що у Німеччині також більшість проблем вирішуються саме на регіональному, а не на федеральному рівні. В ході зустрічей їхні учасники обговорили можливості подальшого співробітництва.