12 родин вже отримали гранти для заняття аграрним бізнесом, який буде приносити їм стабільний дохід, йдеться у повідомленні прес-групи Норвезька рада у справах біженців.
Проекти для розвитку аграрного та малого бізнесу розпочато у Луганській області та північних районах Донецької області.
В рамках цього проекту Норвезька рада у справах біженців прагне підтримати найбільш уразливих внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів у відновленні або відкритті малого аграрного бізнесу у вищезазначених районах шляхом надання грошової та технічної допомоги.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»