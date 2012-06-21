В областях триває робота з наближення пенсійних послуг до громадян. Особлива увага приділяється об’єднаним територіальним громадам та окремим селам. Днями нове робоче місце фахівця Пенсійного фонду України створене на базі Литвинівського старостинського округу Біловодської об’єднаної територіальної громади.
Як повідомляє прес-служба відомства, це дозволило розширити мережу пунктів обслуговування громадян та наблизити надання відповідних послуг до людей похилого віку. Окрім того, таким чином активізується робота пенсійників щодо легалізації зайнятості місцевих жителів. От і в Біловодську працівники фонду нагадали громадянам про негативні наслідки неофіційного працевлаштування, роз’яснили порядок зарахування періодів роботи до страхового стажу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»