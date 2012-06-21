Досвідчений лікар Антон Шкіряк, який досліджує злоякісні утворення, назвав косметику, що викликає онкологію.
Медик сказав, що шелак – процес нанесення фарбового покриття на нігті під впливом ультрафіолетових променів негативно позначається на здоров'ї жінок, оскільки містить формальдегіди, зокрема оксид титану. Такі ж речовини є і в губній помаді.
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Оксид титану в косметиці здатний спровокувати розвиток раку, тому онколог рекомендує дівчатам звернути увагу на цю інформацію. Досить небезпечними є різні барвники для волосся. У них теж є хімічні сполуки, які можуть викликати рак.
Крім косметики на розвиток онкології впливають раціон і спосіб життя. Сучасні сосиски і ковбаси містять шкідливі добавки, тому їх вживання бажано звести до мінімуму. У смаженій їжі і копченостях багато змінених ферментів. Це теж може спровокувати онкологію.
Лікар радить займатися спортом, поменше хвилюватися і намагатися не змінювати зовнішність за допомогою косметики, їсти побільше овочів і фруктів. Це допоможе звести ризик захворіти на рак до мінімуму.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»