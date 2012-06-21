Про це в інтерв’ю «Урядовому кур'єру» сказав перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.
«До початку АТО Донбас асоціювався з шахтарями. Але нічого не було чути про професійних лікарів, видатних учителів чи науковців. Не було політично-патріотичного виховання. А тепер ми дивуємося тому, що сталося.
Щоб люди мали бажання повернутися на ці території, мають запрацювати державні програ ми, які б базувалися на створенні робочих місць, розвитку малого бізнесу із залученням інвесторів, податкових пільгах. Тільки тоді регіон стане привабливим для молоді.
Ситуація однозначно зміниться, і уряд зробить усе можливе, щоб створити сприятливі умови для достойного життя українців у всіх регіонах країни. Сподіваюся, майбутнє кадрове наповнення Донбасу не буде схожим на те, яке було до початку антитерористичної операції», – сказав Юсуф Куркчі.
Він також зауважив, що акцент треба робити на технології, а не на видобувній галузі. Наші фахівці цілком конкурентоспроможні. Думаю, якщо для цього регіону введуть спрощену процедуру оподаткування, він
швидко набере темпів розвитку.