Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Кількість пенсіонерів, яких обслуговує Управління пенсійного фонду в Луганській області, нині становить 344 тисячі осіб, з котрих 99 тисяч – це тимчасово переміщені особи. Щомісяця на соціальні виплати для цих людей потрібно близько 1 мільярда гривень. Але надходження грошових коштів, які здатна забезпечити сама область складають п'яту частину від необхідної для виплат суми.
«Нарахування та виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам проводиться щодня з урахуванням інформації, отриманої з інтегрованої міжвідомчої телекомунікаційної системи щодо контролю за особами, транспортними засобами та вантажами, які перетинають державний кордон», – розповідає начальник Управління пенсійного фонду в Луганській області Ольга Шарунова.
За її словами, за перше півріччя 2018 року органами ПФУ в Луганській області отримано 29,2 тисячі рішень комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам про відновлення пенсійних виплат і 5,2 тисячі – про відмову.
За словами Ольги Шарунової, тільки колишнім гірникам шахт об'єднання «Краснодонвугілля» (нині перебуває на тимчасово непідконтрольній території) нараховується пенсій на 6 мільйонів гривень щомісяця, які повинні відшкодовуватися цим підприємством. Але, зрозуміло, що надходження грошей немає.
«Ми отримуємо від всіх пенсійних фондів, які виплачують пенсії колишнім співробітникам «Краснодонвугілля» інформацію – списки. Згідно з цими списками підприємству пред'являються претензії на виплати, а зараз нікому пред'явити навіть цю претензію», – підкреслює Ольга Шарунова.
Така ж ситуація з об'єднаннями «Ровенькиантрацит», «Свердловськантрацит», Алчевський металургійний комбінат, Алчевський коксохімічний комбінат.