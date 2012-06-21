Цей перерахунок пенсії проведено за матеріалами пенсійних справ автоматично. Він не потребував особистих звернень пенсіонерів до територіальних управлінь Пенсійного фонду України в області.
Про це на брифінгу для ЗМІ повідомила начальник головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова.
Вона зауважила, що масовий перерахунок проведено відповідно до показників інфляції і зростання зарплат в країні у відповідності до ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Середній розмір підвищення з урахуванням одноразової доплати склав 607,65 гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»