Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для багатьох літніх українців пенсія нерідко є чи не єдиним джерелом для виживання. Тож якщо з будь-яких причин її виплата затримується, стареньким часто буває непереливки. Добре, якщо є діти чи інші родичі, які можуть на цей час підтримати матеріально.
Та нині, як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, жодних підстав для хвилювання немає. Адже фінансування пенсій за березень 2018 року відбувається вчасно і без збоїв.
Станом на 16 березня на виплату літнім людям спрямовано 21,3 мільярда гривень, що складає 70,5% від місячної потреби в коштах. Тож до кінця місяця усі кошти будуть виплачені вчасно та в повному обсязі. Адже поштові відділення та установи банків по всій Україні проводять виплати відповідно до графіка.
Також у прес-службі повідомили про затвердження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні за січень 2018 року, з якої сплачено страхові внески та яка, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для обчислення пенсії українцям, в сумі 6930 гривень 69 копійок.