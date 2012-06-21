Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
В Ужгороді керівники міста й області в середу, 19 грудня мали нагоду побути помічниками святого Миколая, представивши громаді оновлені стаціонарні відділення дитячої міської лікарні.
За словами міського голови Богдана Андріїва, влада поставила собі за мету поступово привести до ладу всі відділення дитячої лікарні, адже капітального ремонту заклад не бачив кілька десятків років. Загальна вартість виконаних робіт із капітального ремонту за три роки перевищила 4 млн. гривень, ще півмільйона надала у вигляді спонсорської допомоги Чеська Республіка.
Поряд із власне ремонтом і фарбуванням стін, частковою заміною столярних виробів повністю замінили електричну мережу, зробили підвісні стелі, вперше належно облаштували протипожежну сигналізацію. У санвузлах встановили нову сантехніку, підлогу виклали плиткою та зробили наливну із поліуретану. Всі палати обладнали світильниками та бактерицидними лампами.
У стаціонарних відділеннях медзакладу лікуються 108 маленьких пацієнтів. Гості вручили їм солодкі подарунки, побажавши швидшого одужання. Малечі особливо сподобалися персонажі улюблених казок і мультиків, зображеннями яких розмальовані стіни коридорів, окремих приміщень і їдальні. Ці яскраві подарунки зробили юні художники Ужгорода. Відтак лікарня набула сучасного вигляду – не гіршого, ніж у європейських країнах – сусідах Закарпаття.
У наступних планах – оновити фасад і провести благоустрій території лікарні. Її оснащення та подальша діяльність залишатиметься в пріоритетах міської ради.