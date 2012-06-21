Політика санкцій щодо Росії зберігатиметься, доки не буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом. Усі спроби російської сторони нагнітати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну відповідь і збільшуватимуть ціну агресії, що досі триває. Про це телефоном говорили Президент України Петро Порошенко й державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко подякував Майку Помпео за історичну декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. У зв’язку з цим було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму. Наприкінці липня на сайті Держдепартаменту США від імені Майка Помпео було оприлюднено Кримську декларацію, в якій Сполучені Штати закликали Росію припинити окупацію українського півострова. Також у документі США задекларували обов’язок дотримуватися невизнання претензій Росії на суверенну територію України. Співрозмовники обговорили важливість скоординованих дій у межах просування ініціативи розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу включно з поверненням контролю над неконтрольованою ділянкою кордону України з Росією.
Велику увагу було приділено питанню звільнення українських заручників та політичних в’язнів, яких утримують у Росії та на окупованих територіях на Донбасі й у Криму. «Маємо посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, зокрема Олега Сенцова, який голодує вже 86 день», — наголосив Петро Порошенко.
Глава Української держави й держсекретар США підтвердили рішучу позицію Києва та Вашингтона щодо безпекових викликів внаслідок реалізації проекту «Північний потік-2».
Майк Помпео привітав Петра Порошенка з нещодавнім ухваленням Україною законодавчих актів щодо антикорупційного суду (що означає успішний початок його роботи) та закону про національну безпеку. Він закликав Україну виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання наступного траншу.
Нагадаємо, що для продовження співпраці з МВФ Україна має переглянути державний бюджет для відповідності цільових показників дефіциту в межах програми співпраці й забезпечити перехід до ринкового механізму формування ціни на газ для населення. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда, завершується навесні 2019 року. У 2018-му Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у межах цієї програми отримати ще 1,9 мільярда доларів.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»