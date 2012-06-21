Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві готуються бучно відсвяткувати у червні 180-річний ювілей Олексія Бутовського. Нагадаю, Олексій Дмитрович Бутовський – (9. 06. 1838 – 25. 02. 1917) – член першого складу і один із засновників Міжнародного олімпійського комітету та сучасного Олімпійського руху, генерал-лейтенант Російської імператорської армії, викладач Полтавського кадетського корпусу та спортивний функціонер. Він залишив понад 70 друкованих видань з фізичного виховання та його історії. Ці розробки Бутовського в тих чи інших формах увійшли в практику в різних навчальних закладах імперії, а згодом в СРСР.
– Не всі жителі нашої області сьогодні скажуть, хто такий наш земляк Олексій Бутовський і чому його іменем названий стадіон у Полтаві. Ми повинні популяризувати його постать і розповісти про його діяльність, а також показати всій Україні спортивні досягнення Полтавщини, – підкреслив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Частина заходів буде пов’язана безпосередньо із вшануванням видатного земляка, який народився у містечку П’ятигірці Кременчуцького повіту (нині Лубенський район). У музеї фізичної культури, спорту і олімпійського руху, що в будівлі стадіону «Ворскла», відкриють музейну кімнату Олексія Бутовського. До його пам’ятника покладуть квіти. Присутніх розважатиме полтавський гурт «Живі барабани». На Олімпійській алеї, що поруч із стадіоном «Ворскла», олімпійські чемпіони, керівники області, міста та ВНЗ висадять дерева. Крім того, з нагоди ювілею спортивного функціонера, у театрі імені Гоголя відбудуться урочисті збори.
Полтавці та гості міста не тільки вшановуватимуть постать видатного земляка. У Полтаві відбудеться семінар-нарада НОК, за участі Сергія Бубки.
У той же час відбудеться маса цікавих заходів для всіх, хто цікавиться спортом. На базі ДЮСШ№4 Полтави майстер-клас з боксу проведе чемпіон світу Олександр Хижняк. Як запасний варіант розглядають показові виступи з художньої гімнастики, вільної боротьби, тхеквондо на базі СК ГУНП «Динамо».
Полтавці також матимуть змогу послухати лекцію бронзової призерки Олімпійських ігор, легкоатлетки Олени Говорової.