Спадкоємицею Київської Русі є Україна, а не Росія. Таку думку висловили понад 70% українців, які взяли участь у соціологічному опитуванні. Він відбувся в серпні 2018 року.
Лише 9% готові віддати «спадок» Москві, а 6% вважають, що обидві країни не мають права претендувати на це звання. Цікаво, що десять років тому лише 54% вважали: їх батьківщина - спадкоємиця Давньоруської держави.
Жадібними до спадщини минулого виявилися жителі Західного і Центрального макрорегіонів, там їх по 79%, на Півдні – понад 50%. Опитування «зіпсував» Схід, там 25% визнали спадкоємицею Русі Росію. Також простежується взаємозв'язок: опитані, «які сповідують» патріотизм, вважають, саме Київ повинен називатися спадкоємцем.
Крім того, більше половини респондентів вважають, що Українська Православна Церква Київського патріархату має більше історичних прав бути спадкоємицею Православної церкви, яка була затверджена в Київській Русі 1030 років тому. УПЦ Московського патріархату удостоїли цього права лише 12%.
В опитуванні, проведеному соціологічною групою «Рейтинг» брали участь повнолітні громадяни України. Вибірка репрезентативна за наступними критеріями: вік, стать, регіон і тип населеного пункту (місто, село). Опитувалися респонденти особисто, помилка у такій формі інтерв'ю не більше 2,2%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»