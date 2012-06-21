Серед найбільш актуальних для області проблем названо перетин КПВВ у Станиці Луганській та питання з підтопленням шахт, а також питання енергонезалежності та розмінування територій. По це йшлося під час зустрічі в Луганській ОДА із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Норвегія Уле Тер’є Хорпестадом.
«Норвегія є надійним партнером України, – запевнив Уле Тер’є Хорпестад. – Ми підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність. Ми допомагаємо за різними напрямами – енергоефективність, верховенство права, економічна реформа та гуманітарна допомога». Разом із представниками Норвезької ради у справах біженців, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегія має відвідати Станицю Луганську для більш детального ознайомлення з ситуацією на пункті пропуску.
На наступному тижні у Краматорську та Сєвєродонецьку має відбутися Рада донорів, де буде визначений єдиний майданчик для спілкуванні з усіма міжнародними партнерами.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»