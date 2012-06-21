Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ДСНС у Луганській області, рятувальники продовжують надавати допомогу водіям, які потрапили у складну ситуацію на автошляхах Луганщини через погіршення погодних умов.
Так у Рубіжному, в районі залізничного вокзалу, знадобилася допомога у буксируванні вантажного автомобіля «DAF» на слизькому підйомі. Бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини негайно вирушили на місце події і за допомогою буксирувального тросу та автомобіля з підвищеною прохідністю витягнули автомобіль на чисту ділянку дороги. А лисичанським рятувальникам знадобилося виїхати на допомогу водію вантажного автомобіля «VOLVO», який через ожеледицю не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. За допомогою тросу та спеціальної техніки авто витягли на чисту ділянку дороги.
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Загалом минулої доби, рятувальники Луганщини 7 разів виїжджали на допомогу водіям, які потрапили у складну ситуацію на автошляхах області, через погіршення погодних умов та ожеледицю.