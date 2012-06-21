Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці Пенсійного фонду України нагадують, що 1 квітня 2018 року, як і щороку, відбуватиметься автоматичний перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсійної виплати, продовжували працювати.
Цей перерахунок відбуватиметься на підставі абзацу 5 частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Літнім людям немає потреби витрачати час і прибувати особисто чи телефонувати до ПФ. Фахівці фонду проведуть перерахунок самостійно.
Такий перерахунок пенсій проводиться щорічно 1 квітня на найбільш вигідних умовах тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули права на його проведення, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсій, провадиться не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення або попереднього перерахунку пенсійної виплати.
Право на цей перерахунок мають пенсіонери, які після призначення чи перерахунку пенсій:
♦ продовжували працювати та мають не менше, ніж 24 місяці страхового стажу незалежно від перерв у роботі;
♦ продовжували працювати та мають менше, ніж 24 місяці страхового стажу. В такому разі перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.
Першим перерахунок провадитиметься:
♦з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію;
♦ з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (доходу), набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Другим – з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.