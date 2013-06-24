Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Оману (за сумісництвом) — Мейти Саїф Аль Махрукі, Північної Македонії — Дімітара Блажевського, Об’єднаних Арабських Еміратів — Мухаммада Матара Баті Хаваша Аль­Хайлі, Нідерландів — Рулофа Сандера ван Ейса та Франції — Бріса Рокфея.

Глава держави привітав послів з початком дипломатичної місії в нашій країні. Спілкуючись з кожним з послів, Володимир Зеленський обговорював, як кожна з країн може допомогти в захисті України та досягненні миру. У розмові з пані Послом Оману Президент обговорив розширення співпраці в галузі безпеки, серед іншого — важливість вільного судноплавства в Ормузькій протоці для глобальної енергетичної безпеки та міжнародної торгівлі.

Північній Македонії Володимир Зеленський подякував за політичну підтримку та участь у Коаліції охочих, а також за постійний діалог у форматі країн Південної Європи. «Північна Македонія, Сербія, Греція — так, у нас справді не було такого формату, ми спробували одного разу, і тепер бачимо, що цей формат дуже хороший. Ми хочемо продовжувати», — сказав Президент.

Із Послом Об’єднаних Арабських Еміратів глава держави обговорив розширення співпраці в безпековому напрямі та експертизу захисту неба, яку надала Україна на Близькому Сході. «Ми дуже раді бути корисними. І, звичайно, залишаємося на вашому боці та підтримуємо вашу країну й безпеку. Ми бажаємо всього найкращого вашому регіону», — наголосив Володимир Зеленський.

Із Послом Нідерландів Президент обговорив постійні російські повітряні атаки на нашу країну й потребу в додаткових засобах для ППО. Глава держави подякував за постійні внески у програму PURL і підтримку антибалістичних ініціатив, а також за рішення розмістити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України в Гаазі.

Спілкуючись із Послом Франції, глава держави подякував за постійну підтримку України: «Ми дуже вдячні вашому Президентові пану Макрону за наші постійні міцні відносини, велику підтримку — від військової до політичної».

Глава держави й Посол обговорили зміцнення української ППО новими системами захисту, ліцензії на виробництво ракет і домовленості щодо винищувачів. Також ішлося про співпрацю щодо європейської антибалістики, щоб збільшити захист України та Європи, повідомляє Офіс Президента.