Попаснянщину уперше відвідав Надзвичайний та Повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.
Як повідомляє Попаснянська РДА, делегації високоповажних гостей представили роботу освітніх та медичних закладів. Зокрема, делегація завітала до комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», яка надає змогу дітям з особливими освітніми потребами отримувати більш якісні корекційно-розвиткові послуги.
Також їх ознайомили із новим устаткуванням рентгенологічного кабінету, відремонтованим приміщенням операційного блоку, відділенням лабораторних досліджень, реанімації та анестезіології районної центральної лікарні.
Під час цих зустрічей сторони обговорили подальші плани співпраці в освітній та медичній сферах.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»