Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Повідомлення про це розмістили низка угорських ЗМІ. Так, угорське видання KarpatHir оприлюднили список зі 350-ма жителями Закарпаття, які, маючи прописку в прикордонному угорському селі, насправді там не проживали.
Оскільки угорська влада не мала відомостей про фактичне проживання вказаних осіб, то змушена вдатися до опублікування їх у ЗМІ.
Масові перевірки в населених пунктах, розміщених неподалік кордону України з Угорщиною поліція цієї країни розпочала через відомості про факти підробки документів українцями, які тут зареєструвалися, а фактично не проживали. Причому більшість осіб прописані за одними й тими ж адресами в прикордонних селах. Так, поліція міста Фехердьярмат вже розшукує невідомого, який підробляв документи для реєстрації проживання в Угорщині. Почавши із села Кішпаладь, поліція здійснюватиме перевірки по всьому Саболч-Сатмар-Березькому окрузі.
Як відомо, проживання в Угорщині давала можливість тим особам, які користуються автомобілями з угорською реєстрацією або ж отримують угорські пенсії, користуватися привілеями. В даному випадку ці «привілеї» стали для власників авто на «євробляхах» невдалою аферою.
Загалом оприлюднений список із 350 осіб, які були прописані, але насправді не проживали в селі Кішпаладь. Всі вони є громадянами України, і майже всі – жителями Закарпаття. Повний перелік осіб, які шляхом обману заволоділи і користувалися авто на «євробляхах» або ж незаслужено отримували угорські пенсії, розміщений також на урядовій установі Саболч-Сатмар-Березького округу Угорщини і є загальнодоступним.