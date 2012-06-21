Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
17 квітня у Краматорську на Донеччині відбудеться вже традиційна для останніх років патріотична хода мешканців міста на підтримку єдності України. Подібна акція саме в цей день у новітній історії міста бере початок із лиховісної весни 2014 року, коли представники проросійських незаконних збройних формувань – носії «руського міра» почали захоплювати тут приміщення правоохоронних структур та органів державної влади.
Попри небезпеку з боку озброєних найманців із сусідньої держави та місцевих «патріотів російського Донбасу», місцеві люди вийшли на мітинг під гаслом: «Краматорськ – це Україна!». Відтоді дата стала новим важливим символом для мешканців міста, які в умовах знавіснілої антиукраїнської істерії та збройної агресії вважали і вважають себе громадянами єдиної України. Дещо символічно, що люди під синьо-жовтими знаменами пройдуть за маршрутом від вулиці Ярослава Мудрого до площі Миру. Бо на відміну від сусідів-паліїв гібридної війни, які й досі пруть на території України військову техніку. Боєприпаси та найманці, українці найбільше прагнуть миру.