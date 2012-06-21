Сьогодні, 30 вересня 2017 року, Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило сюрприз від космічного зонда Rosetta. Це останнє фотозображення комети 67P (Чурюмова — Герасименко), який космічний дослідник відправив на Замлю.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Зонд, завершив свою 12-річну місію рік тому, 30 вересня 2016 року, передавав наукові дані та розмитий образ поверхні комети перед тим, як зіткнувся з поверхнею небесного тіла і розбився.
За словами вчених ESA, зонд Rosetta надіслав крупним планом зображення поверхні комети, яку вони змогли реконструювати, використовуючи останній набір даних, відправлених на Землю.
Використавши останній знімок з зонда Rosetta вченим ESA вдалося створити останній когерентний образ комети.
«Остання повна картинка, передана від Rosetta, була остаточним зображенням комети 67P, переданим на Землю у той момент, коли зонд ще не розбився»,– розповідає Хольгер Сіркс, головний дослідник камери OSIRIS в Інституті досліджень сонячної системи імені Макса Планка. «Пізніше ми знайшли кілька телеметричних пакетів на нашому сервері і зраділи, вау, це може бути ще одним зображенням».
Останній знімок комети 67P зонд зняв з висоти близько 60 футів (18 метрів), що охоплює майже 10 квадратних метрів площі комети.
Зонд Rosetta прибув на комету 67P через 10 років після того, як він стартува з Землі у 2004 році. Космічний зонд виконав детальне вивчення комети, надав інформацію про її форму, склад та поведінку. Але, через зменшення сонячної енергії, вчені вирішили закінчити десятилітню подорож космічного апарата, призначивши йому місію самогубства – аварійну посадку на поверхні 67P.