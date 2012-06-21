Видатне відкриття зробили американські і перуанські археологи, використовуючи сучасне обладнання. Дослідники проводили розкопки на території стародавнього храмового комплексу Чавін-де-Уантар ацтеків у Перу. Фахівці не змогли проникнути до деяких підземних приміщень, у зв'язку з чим, вирішили звернутися за допомогою до спеціальної техніки.
Дистанційно керовані дрони Chavin Rover на колісній базі змогли вирішити цю проблему і пробратися у найвіддаленіші місця храмового комплексу. Те, що зняв на камеру один з них, вразило навіть найдосвідченіших археологів. Робот знайшов 3000-літні підземні ходи в храмі ацтеків. Там він виявив рештки молодих людей і підлітків, яких в давнину тут приносили в жертву. Всього на території храмового комплексу Чавін-де-Уантар вчені знайшли 35 взаємопов'язаних підземних тунелів, що датуються від 1200 до 200 років до нашої ери. Археологи вважають це відкриття одним із найважливіших за останні 50 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»