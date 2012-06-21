Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Блоковано приблизно 4 км автошляху, що з’єднує Мілове із Зоринівкою. Загалом відстань між населеними пунктами складає близько 14 км, частина дороги перетинає кордон з РФ. Після перекриття люди вимушені долати понад 60 км об’їзними шляхами. Як зауважив голова Міловської райдержадміністрації Артур Король, заборона руху відрізком автотраси «Т-1307» без надання альтернативного маршруту для місцевих жителів може мати негативні наслідки.
К
рім того, на цьому тижні на адресу Луганського прикордонного загону надійшов лист від прикордонного представництва РФ на Ростовській ділянці стосовно початку робіт із облаштування смуги українсько-російського державного кордону, що фактично означає блокування руху автотранспортних засобів та переміщення громадян України ділянкою автомобільної траси «Т-1307», яка проходить територією цієї країни.
Представники обласної влади обурені ситуацією, яка склалася в Міловському районі через перекриття РФ ділянки автодороги «Т-1307» та провели термінову нараду з вирішення проблемних питань з цього приводу.
Задля вирішення ситуації підготовлено звернення до Президента України, облдержадміністрацією направлені відповідні листи до керівництва уряду.
Наразі під контролем очільника Луганщини вживається низка заходів, реалізація яких зменшить соціальну напругу в Міловському районі. Один з них – будівництво більш коротшого об’їзного шляху. Спочатку тимчасового, а згодом слід передбачити капітальне будівництво.