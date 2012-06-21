Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Днями серед мешканців Донеччини почастішали розповіді про важкий військовий літак, який, буцімто, пролетів над територією прифронтового краю. Цей факт зафіксували у своєму офіційному повідомленні також представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які, перебуваючи на південно-західній околиці Старобешевого (непідконтрольна Україні територія), помітили проліт повітряного об’єкта, який ідентифікували, як літак типу Ту-95 або Ту-142.
Таке ж повідомлення надійшло й від патруля СММ ОБСЄ в іншому місці окупованої Донеччини. У прес-центрі операції Об’єднаних сил підтвердили – чергові підрозділи радіотехнічних ООС цього дня дійсно зафіксували в районі російського аеропорту Таганрог повітряну ціль – дальній протичовновий літак Ту-142 збройних сил Російської Федерації. Втім… «Визначений літак здійснював тестовий політ навколо аеродрому Таганрог із приближенням до Державного кордону України на відстань до 10 кілометрів. Протягом усього маршруту літак супроводжувався радіолокаційними станціями радіотехнічних військ ООС. Зазначений літак Державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив», – повідомили в прес-центрі ООС.