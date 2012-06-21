Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Росія підтвердила Євросоюзу готовність часткового використання газотранспортної системи України після 2019 року. Про це сказав міністр енергетики Олександр Новак, повідомляє інформагентство ТАСС.
Він зазначив, що обговорив із заступником глави Єврокомісії із Енергосоюзу Марошем Шефчовичем поставки газу споживачами ЄС в рамках контрактів до кінця 2019 року.
«Було підтверджено, що ми гарантуватимемо забезпечення поставок в рамках діючих контрактів європейським споживачам. І підтвердили, що ми не виключаємо частково використання газотранспортної інфраструктури України за рамками 2019 року », — сказав Новак.
Він додав, що планує провести наступну зустріч з Марошем Шефчовичем в кінці квітня — першій половині травня в зв’язку з консультаціями між Газпромом і Нафтогазом у контексті рішень Стокгольмського арбітражу.
Нагадаємо, голова правління Газпрому Олексій Міллер попередив, що після запуску газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік транзит російського газу через Україну впаде в 10 разів.
Напередодні ЗМІ повідомили, що Газпром і Нафтогаз почали переговори про новий контракт на транзит газу через територію України після 2019 року.
У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше заговорила про політичні фактори проекту Північний потік-2, зазначивши про необхідність зберегти транзит газу через Україну після 2019 року.
Як зазначав нещодавно «УК», віце-прем‘єр-міністр Володимир Кістіон вважає, що стратегічне завдання влади полягає в пошуку такого партнера для ПАТ «Магістральні газопроводи України», який разом з урядовцями забезпечить високий рівень довіри в Європі до вітчизняної газотранспортної системи й підземних газових сховищ. На його думку, такий підхід дасть великій кількості європейських постачальників змогу купувати російський газ на сході України без будь-яких обмежень і самостійно оплачувати послуги українських операторів газотранспортної системи та підземних сховищ газу з транспортування та зберігання газу, які діють відповідно до зрозумілих і звичних для представників з ЄС кодексів транспортних мереж та правил газових ринків.