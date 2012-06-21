Завершено розрахунок зимової субсидії. Її буде відображено в платіжках за опалення, які надійдуть споживачам у листопаді 2017 року. За жовтень її сума буде незначною. А ось у грудні надійде повідомлення про розмір субсидії на весь місяць.
На опалювальний період субсидії на оплату послуг ЖКГ отримали 6,6 мільйона родин. З них 5,8 мільйона — житлові субсидії, 800 тисяч — субсидії на тверде паливо. Розраховуючи обсяг субсидії, брали до уваги доходи громадян за I і II квартали 2017 року. Субсидію автоматично розрахували всім, кому в травні допомогу було перепризначено на новий період 2017—2018 рр.
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Родинам, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Буде також компенсовано витрати на такі послуги за листопад у разі звернення по допомогу в грудні впродовж двох місяців від дати початку опалювального періоду.