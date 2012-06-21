Роман КИРЕЙ,

"Урядовий кур᾽єр"

Уже не один рік жителів Черкащини турбують пожежі, що виникають у місцях покладів торфу під селищем Ірдинь поблизу обласного центру. Масштабна пожежа минулого року змусила залучити на її гасіння всі засоби та багато людських і матеріальних ресурсів. Із настанням теплої погоди проблема виникнення нових загорянь знову загострюється.

Торф’яні пожежі, як розповіли в Черкаському міськрайонному відділі Управління ДСНС у Черкаській області, небезпечні раптовими проривами вогню з-під землі, а також тим, що визначити межу поширення їхнього загорання просто неможливо. Адже ознаки торф’яної пожежі на поверхні землі не завжди помітні. Крім того, торф, вигоряючи із середини, утворює пустоти, в які може провалитися як людина, так і транспорт. Будь-яке недбальство чи легковажність з боку людей: непогашене багаття чи покинутий недопалок, можуть спричинити торф’яну пожежу і не лише завдати значного клопоту рятувальникам, а й вплинути на екологічну ситуацію в регіоні. Під загрозою загоряння можуть опинитися не лише домівки громадян, які межують із торф’яними полями, а й місця, де гніздяться птахи, мешкають тварин, ростуть унікальні рослини. Небезпека пожеж на торфовищах полягає в тому, що температура в місцях загорання торфу може досягати 1000 градусів за Цельсієм. Через значні гідропоглинаючі властивості торфу, він горить навіть на глибині. Тому такі пожежі дуже складно гасити. За словами експертів, серйозні проблеми під час гасіння таких пожеж пов’язані з тим , що торф’яники здатні горіти навіть під час істотних опадів. Осередки вогню можуть перебувати на глибині кількох метрів. Відомий факт, коли кілька років тому пожежа продовжувалася взимку під снігом, поки не почалася весняна повінь.



Працівники Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській області ведуть постійний моніторинг обстановки на території Ірдинських боліт та торфовищ. Уже не перший рік допомогу у попередженні та реагуванні на пожежі в природних екосистемах, а також виявлення можливих загорань у місцях залягання торфу їм надають квадрокоптери.

Цими днями працівники цього відділу Управління ДСНС провели черговий рейд, під час якого за допомогою літального апарату оглянули значну територію та здійснили її глибокий моніторинг. Як відомо, із настанням спекотної погоди значно ускладнюється оперативна пожежна обстановка, посуха підвищує загрозу виникнення пожеж в лісах та на відкритих територіях, зокрема в місцях залягання торфу. Тож завдяки таким рейдам вдається в короткий термін дослідити значну території можливого залягання торфу та на ранніх стадіях виявити загорання.



Розгорнувши спостережний пункт на краю села Ірдинь та запустивши квадрокоптер, рятувальники за спеціальними відмітками здійснили перевірку протипожежного стану торфовищ, що залягають навколо даного населеного пункту. Під час розвідки загорань не виявлено. Однак це не означає, що такої небезпеки немає. Моніторинг обстановки на території торфовищ не припиняється.



Проблема торф’яних пожеж для України не є чимось новим. Адже такі ситуації виникають щороку. Як зазначають екологи, головне, аби не було поверхневих пожеж, бо ж торф’яник сам по собі не загориться. Запобігати пожежам можна лише не допускаючи людей в пожежонебезпечний період до лісу. Але цим ніхто серйозно займатися не хоче. Державного ж контролю в цій сфері немає. Так, на в’їзді стоїть шлагбаум, але кого він зупиняє? На думку охоронців природи, щоб запобігти поширенню пожеж, потрібно окрім інженерно-технічних заходів, посилити виховання населення і застосовувати штрафи.