Микола ШОТ,
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«Урядовий кур’єр»
Новий рік, Різдво – свята, які вічні як музика. Людська душа черпає з них радість, веселість, долучається до збереження звичаїв і обрядів, що творили українці впродовж століть. Муніципальний Галицький камерний оркестр з Тернополя святкової пори вирішив прийти до своїх шанувальників з гідним подарунком – концертним, звісно, підготувавши «Вечір новорічної та різдвяної музики».
Новорічно-різдвяні свята щороку приносять нові й нові сюжети, зустрічі, знайомства, зауважили ведучі концертної програми – поетка Олена Лайко та заслужений журналіст України Михайло Зубик. Найчастіше в ці хвилини в пам’яті спливає дитинство. У дитячих спогадах, скажімо, пані Олени Новий рік був дуже смачний, дякуючи бабусиним смаколикам. Ведуча трохи додала й ноток ностальгії, а то й навіть смутку. Пригадує перед самим Новоріччям ненавмисно розбила всі ялинкові прикраси. Довелося терміново мамі бігти до універмагу купувати нові. Але оскільки в радянський час особливого розмаїття таких іграшок не було, то придбала те, що залишилося. Так того року головними прикрасами родинної ялинки стали незрозумілі їй персонажі з бородами, мечами, плащами, яких нарекли 33 богатирі. Оркестр ці Оленині спомини вдало доповнив саундтреком Джона Вільямса «Десь у моїй пам’яті» з кінофільму «Сам удома».
Узагалі ж Муніципальний Галицький камерний оркестр запропонував поціновувачам музики чимало європейської та світової музики новорічно-різдвяної тематики. Варто хоча б назвати такі твори, як «Ритмічні спалахи Різдва» Б. Балмаже, «Це найчудовіший час у році» Е. Пола й Дж. Вайла, «Мрія – це бажання твого серця» з кінострічки «Попелюшка», «Коли загадуєш бажання під зіркою» Л. Харліна та інші. Вшанували й поважний ювілей славнозвісної різдвяної пісні «Тиха ніч». Рівно 200 років тому вона з’явилася на Святвечір в австрійському селі Оберндорф, що поблизу Зальцбурга. Створили ж її, як знаємо, вікарій тутешньої церкви Йозеф Мор і шкільний учитель, композитор Франц Грубер.
Хіба ж могли цього вечора не прозвучати й українські колядки?! Тернопільський гурт «Пшеничне перевесло» виконав «Возвеселімся всі разом нині» та «В темную нічку». Відтак у супроводі камерного оркестру вокальний колектив заколядував «Небо і земля нині торжествують». Зала, певна річ, підтримала колядників.
Возвеселімся всі разом нині. Ця коляда, мені здається, звучала рефреном не лише на «Вечорі новорічної та різдвяної музики». Вона – узагалі квінтесенція прекрасних зимових свят, які українці вже святкують у своїх оселях. Яке ж бажання під час концертної програми загадав художній керівник і диригент Муніципального Галицького камерного оркестру народний артист України Василь Феленчак? Бажання, прагнення єдине, як і в усіх наших співвітчизників, – мирне небо над Україною. Тож хай настане мир, спокій, хай панує коляда та свято!