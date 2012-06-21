Телескоп «Spitzer» завершує космічну місію через 15 років, хоча спочатку термін його експлуатації був розрахований лише на два з половиною роки. Найживучіший земний «шпигун» у Всесвіті продовжує видавати якісні знімки, деякі з яких є по-справжньому безцінними для вчених.
За час свого перебування в космосі «Spitzer» зміг розгледіти найстаріші галактики Всесвіту, які формувалися відразу після Великого вибуху. Крім того, саме цей космічний телескоп, найперший із подальшої плеяди аналогічних апаратів, відкрив нове кільце Сатурна. Це стало сенсацією у науковому співтоваристві. Також було відкрито багато планет за межами Сонячної системи і кілька чорних дір.
Завдяки космічному телескопу NASA розробило спеціальні додатки Selfies для iOS і Android і Exoplanet Excursions VR Experience для Oculus і Vive. Наразі Spitzer все далі й далі віддаляється від Землі, підлітаючи до краю Сонячної системи. Однак вчені впевнені, що і через рік ще зможуть отримувати від нього якісні знімки.
ДОВІДКА «УК»
Космічний телескоп «Spitzer» (перша назва Space Infrared Telescope Facility, SIRTF), (англ. Spitzer; код обсерваторії «245») — космічний апарат наукового призначення, запущений НАСА 25 серпня 2003 року (за допомогою ракети «Дельта») і призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні. Став четвертим і останнім апаратом із серії «Великі обсерваторії» (англ. Great Observatories).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»