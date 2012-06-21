Вчені і генетики використовували комп'ютерний алгоритм, який мінімізував розміри бактерії ДНК і створили синтетичний геном живого організму, який здатний на самовідтворення.
Майже 10 років тому група вчених вже працювала над створенням подібної форми життя, але тоді це був скопійований у цифровий формат геном бактерії. Цього разу команда фахівців Швейцарської вищої технічної школи Цюріха доопрацювала вже створену бактерію і синтезувала штучний геном живої істоти, який назвали Caulobacter ethensis-2.0. Нова штучна форма життя була створена шляхом очищення і спрощення природного коду бактерії під назвою Caulobacter crescentus.
Фахівці відзначають, що це не повноцінний організм, а лише одна велика молекула ДНК. Незважаючи на те, що штучний геном виявився недосконалим, вчені мають намір довести технологію до досконалості.
«З отриманими нами знаннями ми зможемо поліпшити будова алгоритму і розробити повністю функціональну версію генома 3.0, – коментують свою роботу дослідники, – це може призвести до створення синтетичних мікроорганізмів, які будуть розроблені для певних цілей. – Можна синтезувати вакцини ДНК, а також організми, здатні виробляти вітаміни і ліки», – кажуть швейцарські генетики .
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»