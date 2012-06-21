Діетологі і медики в світі однозначно стверджують, що одним із найкращих варіантів для сніданку є звичайна вівсяна каша. Корисна і поживна, вона забезпечить організм енергією протягом усього дня.
Присутній у вівсянці у великій кількості бета-глюкан допоможе знизити вміст холестерину в крові.
Вівсянка також багата корисними жирами, які необхідні клітинам крові і системі кровообігу.
Вживання вівсянки принесе користь і травленню – попередить закреп, допоможе моториці кишківника і підтримає почуття ситості протягом тривалого проміжку часу.
Вівсяна каша корисна не тільки для здоров'я – це панецея для краси. Незважаючи на свою поживність, вівсяна каша замінить сухі сніданки і допоможе легко скинути зайву вагу. Також овес дуже корисний для шкіри, його використовують у багатьох косметологічних засобах.
Для різноманітності дієтологи радять додавати в кашу скибочки яблука, часточки бананів, родзинки, корицю та свіжі ягоди. Це допоможе не тільки урізноманітнити раціон і дасть організму додаткові вітаміни, але і зробить вівсяну кашу не буденною, а святковою їжею з особливимприємним смаком.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»