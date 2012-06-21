Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Протягом доби на дорогах області працювало 150 одиниць спецтехніки, на трасі Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка працював ротор.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Служби автомобільних доріг в Харківській області.
На обробку доріг від ожеледі пішло 953 кубічних метрів піщано-соляної суміші та 64 тони технічної солі. Дорожники розчищали дороги від снігу та льоду, розширювали проїжджу частину.
На вихідних у зв’язку з переходом температури через "0 ° С", на дорогах області виникла ожеледиця. Для розчищення проїжджої частини на дорозі Харків-Красноград-Перещепине і Ізюм-Барвінкове було задіяно два ротора.
28 січня о 5:00 невеликий сніг пройшов в Балаклійському, Шевченківському, Зачепилівському, Ізюмському, Барвінківському і Первомайському районах. Температура повітря по області коливається від -5 ° С до -8 ° С.
Станом на 10:00 28 січня, проїзд транспорту забезпечений на всіх автомобільних дорогах державного значення Харківської області. Проїзд по шкільним і автобусним маршрутам також забезпечений.