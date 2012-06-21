Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Стан реалізації державної політики щодо протидії поширеності туберкульозу та ВІЛ/СНІДу обговорили цими днями в Черкаській облдержадміністрації.
Нині в області отримує замісну підтримувальну терапію 301 особа. Такий метод лікування визнаний у світі і має на меті попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед представників уразливих груп, а також сприяє їхньому поверненню до повноцінного життя у суспільстві.
— У нашому суспільстві туберкульоз і ВІЛ-інфекція/СНІД стали більше соціальною проблемою, ніж медичною, — зауважив заступник голови облдержадміністрації Сергій Овчаренко. — Більшість із тих, хто має ці захворювання — соціально-незахищені, малозабезпечені люди, а також особи з числа груп високого ризику. Викликом сьогодення є спрямування державної регіональної політики на впровадження та реалізацію комплексних заходів з профілактики, лікування, догляду та підтримки у сфері туберкульозу та ВІЛ-інфекції.
Уряд України проводить багатогранну діяльність для зниження темпів поширення епідемій та пом’якшення їхніх наслідків. Завдання, яке стоїть перед обласною та місцевою владою — забезпечити доступ населення до діагностики, хворих — до лікування соціально небезпечних інфекцій, представників груп підвищеного ризику — до участі у профілактичних програмах.
Під час засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу визначили пріоритетні завдання в цьому напрямку.
Відзначалося, що поступово в області розширюється мережа, де можна отримати замісну терапію. До переліку таких закладів недавно приєдналися другий та пʼятий черкаські міські центри первинної медико-санітарної допомоги та Золотоніська центральна районна лікарня. Розширюється перелік центральних районних лікарень, де можна отримати такі ліки.
Додатково планується відкриття інтернет-сайтів замісної підтримувальної терапії в Городищі, Лисянці, Чорнобаї та Шполі. Окремі з них уже працюють. Водночас в області продовжують плідно співпрацювати з БО «Від серця до серця». Результатом такої співпраці став підписаний благодійною організацією договір з обласним протитуберкульозним диспансером про залучення бюджетних коштів для надання послуг соціального супроводу хворим на туберкульоз.