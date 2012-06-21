Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов відвідав місто Гребінку на Полтавщині де оглянув спорткомплекс «Локомотив», що потребує реконструкції. Його збудувала «Укрзалізниця», і свого часу він був одним із кращих в Україні. На об’єкті є стадіон з футбольним полем, бігові доріжки зі спеціальним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивний зал, тенісні корти, волейбольні, баскетбольні майданчики та спеціальні тренажери. Пізніше «Укрзалізниця» передала його на утримання громаді Гребінки. На базі цього комплексу проводять обласні та регіональні змагання, а утримувати і реконструювати його самотужки місцевій громаді не під силу.
Оглядаючи старі та аварійні приміщення, міністр на власні очі побачив, що попри негаразди там продовжують займатися спортом діти.
«Ми зробимо все можливе для того, щоб відродити цей спорткомплекс. В майбутньому сюди приїжджатимуть Національна збірна України з легкої атлетики та інших видів спорту, будемо проводити тут Чемпіонати України і він буде жити, – запевнив Ігор Жданов.
На це сподівається і голова Гребінківської ОТГ Віталій Колісніченко. За його словами, багато хто приїжджали дивилися на спорткомплекс, обіцяли допомогу. Та тільки після його відвідин урядовцем та народним депутатом Ігорем Мосійчуком зявилася впевненість у тому, що підготують проектні кошториси та буде фінансування з державного бюджету.