Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
У рамках круглого столу «Стан, проблеми та перспективи розвитку молочної галузі України» було досягнуто домовленості Асоціації виробників молока (АВМ) із Союзом молочних підприємств України про доопрацювання законопроекту «Про молоко, молочні та молоковмісні продукти» (3043−1). Законопроект розроблений АВМ і спрямований на захист інтересів споживачів. Завдяки цьому проекту покупці матимуть змогу свідомо обирати якісну молочну продукцію.
«Наповнення Закону буде співпадати з Законом «Про молоковмісні продукти», тільки термін «молоковмісні» буде замінено на термін «імітаційні», що є більш зрозумілим для людей і не вводить в оману щодо наявності молока в продуктах. Особисто я вважаю, що це є великим досягненням, що сьогодні всі учасники дійшли згоди. Це, в свою чергу, означає, що вже восени його можна буде розглядати в комітеті, бо по ньому більше немає заперечень», — наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.
Також на круглому столі представники АВМ від імені 140 господарств країни, звернулись по допомогу у вирішенні низки кризових явищ, які спостерігаються на ринку в останні роки. Так, за даними аналітичного відділу АВМ, в Україні спостерігається значне зменшення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку, яке не перевищує 50% фізіологічної потреби людини.
Графік споживання промислових молочних продуктів в Україні:
Ця невтішна статистика обумовлена втратою покупцями довіри до промислових молочних продуктів, бо через дії недобросовісних переробників та незрозуміле маркування просто не мають можливості знайти якісний продукт на полицях продуктових магазинів. За висновками ФАО та ЄБРР, протягом останніх 9 років споживання базарних молочних продуктів в Україні зросло на 79%, тоді як споживання промислових молочних продуктів, з яких сплачується податок в державний бюджет, впало на 25%. Не менш гостро, на думку учасників дискусії, стали питання заборгованість молокозаводів перед виробниками та низькі закупівельні ціни на молоко.
У роботі круглого столу брали участь заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, голова правління «Укрмолпром» Володимир Бондаренко, економіст Продовольчої сільськогосподарського організації (ФАО) ООН Андрій Ярмак, експерт з економічних питань, аналітик відділу агробізнесу ЄБРР Василь Говгера, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, виробники молока — директор СТОВ «Вітчизна» Володимир Литвин, власник ПСП «Піськівське» Валерій Колоша, повідомляє прес-служба АВМ.