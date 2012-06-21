На Закарпатті після капітальної реконструкції відкрито легкоатлетичне ядро стадіону «Авангард» в Ужгороді. Бігові доріжки, вимощені поліуретановим покриттям зі Швейцарії, зможуть приймати змагання європейського рівня. Це стало можливим завдяки коштам, наданим із Державного фонду регіонального розвитку та місцевого співфінансування. Урочисте відкриття реконструйованої частини стадіону відбулося за участю спортсменів. «Завдяки спільним зусиллям центральної, обласної й місцевої влади легкоатлети краю отримали доріжки європейського взірця, — наголосив у вітанні перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Дуран. — Тут проводитимуть всеукраїнські та міжнародні змагання. Ужгородці на цьому стадіоні також зможуть безплатно займатися спортом».
Внесення на арену олімпійського вогню дало старт відкритому чемпіонату області серед команд ДЮСШ, міст і районів, які змагалися у 13 індивідуальних видах легкої атлетики, а також естафетному бігу. Невдовзі тут планують влаштувати і перші змагання міжнародного рівня.