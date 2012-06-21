Нове покоління iPhone, яке покажуть восени, отримає низку цікавих нових функцій.
Зокрема, як уточнює Business Insider, смартфон отримає потрійну основну камеру (яка вже є у Samsung і Huawei). Це оновлення, швидше за все, торкнеться не тільки топової моделі, iPhone XS Max, але і більш бюджетних гаджетів в лінійці. Нова камера дозволить розширити поле огляду і поліпшить якість фото при масштабуванні.
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Ймовірно, що iPhone отримає вдосконалену Face ID, а також зможе робити більш якісні 3D-знімки (спочатку, за даними інсайдерів, ця функція з'явиться в новому iPad).
Розмір смартфонів залишиться незмінним. Не виключено, що Apple використовує OLED-екрани для всіх трьох моделей iPhone 2019 року, включаючи найдешевшу. Хоча аналітик Мін-Чі Куо, відомий своїми прогнозами, передбачає, що все-таки один зі смартфонів вийде з ЖК-дисплеєм.
Очікується, що нові iPhone будуть поставлятися з тим же 5-ватним зарядним блоком, що і раніше, незважаючи на те, що блоками з швидкою зарядкою вже комплектуються багато Android-гаджетів. Таким чином, власникам iPhone, бажаючим заряджати свої телефони швидше, доведеться додатково купувати 18-ватний зарядний пристрій.
Тим часом, за прогнозами аналітиків, усі три нові iPhone підтримуватимуть двосторонню зарядку, тобто зможуть заряджати інші пристрої.
Також серед цікавих, але спірних чуток – відмова Apple від зарядки через роз'єм Lightning і заміна його на USB-C.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»