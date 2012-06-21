Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Реформа децентралізації, яка вже чотири роки відбувається в Україні, демонструє успішні результати. Йдеться, про кількісні та якісні показники. Вже утворено 753 ОТГ, з яких 665 працює в активних бюджетних взаємовідносинах з центральною владою. Також це передані на місця можливості і повноваження, які дають змогу збирати податки, складати стратегії розвитку, визначати пріоритети, залучати інвестиції і змінювати якість життя простих українців у громадах.
Про це в ефірі програми «Економічний прорив» з Павлом Шереметою на радіо «НВ» зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Процес об’єднання громад є добровільним і наразі ми не можемо спрогнозувати їх кількість, але цей процес ми плануємо. До початку децентралізації в Україні було майже 12 тисяч громад, які різнилися як за своєю територією, так і кількістю населення. На сьогодні вже сформовано і затверджено урядом 1206 перспективних планів ОТГ, які об’єднують 7913 територіальних громад. Це не вся територія України, але після того, як у процес об’єднання включаються міста обласного значення, ми будемо мати до 1400 сформованих ОТГ», — наголосив Геннадій Зубко.
За словами урядовця, об’єднання дає громадам можливість збільшувати свої доходи у 5-7-10 разів за рахунок формування власної податкової бази на місцях. «Об’єднанні громади починають управляти і надходженнями податків, і саме головне, мають змогу встановлювати податок на нерухомість, землю і вести облік ресурсів. Надходження від ПДФО, акцизного податку тощо. Якщо говорити мовою цифр: у 2014 році – доходи місцевих бюджетів складали 67 млрд грн., у 2015 – 99 млрд грн., у 2016 – 146 млрд грн., у 2017 – 192 млрд грн. На кінець цього року ми очікуємо зростання до 230 млрдгрн», – підкреслив Зубко.